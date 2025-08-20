Gündem

Avukat Göksu Çelebi Hayatını Kaybetti

İSTANBUL’DA TRAGİK BİR OLAY

İstanbul’da hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu kullanımının ardından fenalaşarak yaşamını yitirdi. Olay, geçen ay meydana geldi. 27 yaşındaki Çelebi, uyuşturucu kullandıktan sonra kötüleşmiş ve acil olarak hastaneye götürülmüştü. Bugün, tedavi altında bulunduğu hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

GÖKALP İÇER TUTUKLANDI

Göksu Çelebi’nin ölümüne yol açan olayla ilgili olarak kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı. İçer’in, Çelebi’ye uyuşturucu temin ettiği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen İçer, olası kasıtla öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde temini suçlamalarıyla tutuklandı.

“Sındırgı’daki Artçılar Hakkında Uzman Görüşü”

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin, farklı fay hatlarının kırılması sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.
