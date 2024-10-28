Avukat, Kardeşleri Dolandırma Suçlamasıyla Yargılandı

SUÇLAMALAR VE DAVA SÜRECİ

Ev aletleri üretimi yapan firma sahipleri Mahmut U. ve İbrahim U. hakkında 2003 yılından beri devam eden ‘Teşekkül halinde ihracat kaçakçılığı’ suçlamasıyla ilgili dava zaman aşımı nedeniyle düşerken, avukat Orhan Kaftanoğlu’nun adı gündeme geldi. İddiaya göre, Kaftanoğlu, müvekkilleri korkutarak, haklarında düzenlenen adli para cezalarının infaz edilmesi gerektiğini belirtmiş. Ayrıca, Gaziantep Mahkemeler Veznesi tarafından düzenlenmiş gibi sahte 99 adet sayman mutemedi alındı belgesi (ödenen harç parası bedeli) hazırladı. 2013-2020 yılları arasında bu belgelerle toplam 41 milyon 840 bin 98 TL haksız menfaat sağladığı öne sürülüyor.

ŞİKAYET VE CEZA SÜRECİ

İbrahim U. ve Mustafa U., durumu savcılığa bildirmiş ve Kaftanoğlu hakkında ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından dava açılmıştır. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Eylül 2021 tarihinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık olan Orhan Kaftanoğlu ile şikayetçi kardeşler katılmamış, ancak taraf avukatları mahkeme salonunda bulunmuştur.

Mahkeme heyeti, sanık avukat Kaftanoğlu’na ‘Dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan ise 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası vermiştir. Toplamda, 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasının yanı sıra 330 bin TL para cezası da çarptırılmasına hükmedilmiştir. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da karar vermiştir.