Avukat M.Y. Uyuşturucu Vermeye Çalıştı

AVUKATIN UYUŞTURUCU VERME GİRİŞİMİ TESPİT EDİLDİ

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu halde bulunan A.K. ile görüşme yapan avukat M.Y., müvekkiline uyuşturucu özelliği taşıyan sentetik ecza hapları vermeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olay, kurumun merkez kontrol birimi tarafından güvenlik kameraları aracılığıyla belirlendi.

HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Görüşme sonrasında gerçekleştirilen üst aramasında tutuklu A.K.’nin üzerinden, renkli reçeteye tabi 13 adet sentetik ecza niteliğinde hap bulundu. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak hemen bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, şüpheli avukat M.Y.’nin aracı Sulh Ceza Hakimliği kararıyla arandı. Yapılan incelemede, araçta 63 adet benzer nitelikte sentetik ecza hapı daha tespit edildi.

AVUKAT TUTUKLANDI

Cezaevi içindeki eylemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şüpheli avukat M.Y., Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.