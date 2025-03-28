Avukat Mehmet Pehlivan Kimdir?

OLAYIN ETKİSİ VE TARTIŞILAN KONULAR

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu olay, siyasi çevrelerin ve sosyal medya platformlarının en çok tartıştığı konular arasında yer alıyor. Hem mesleki geçmişi hem de Ekrem İmamoğlu ile olan bağlantısı nedeniyle “Mehmet Pehlivan kimdir?” sorusuna dair detaylı bilgiler öne çıkıyor. Gözaltı süreci ile birlikte “Mehmet Pehlivan tutuklandı mı?” sorusu kadar, onun eğitim geçmişi, mesleki kariyeri ve yürüttüğü hukuki faaliyetler de dikkatle inceleniyor. İşte avukat Mehmet Pehlivan hakkında bilinenler…

EĞİTİM VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

Avukat Mehmet Pehlivan, İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında mezun oldu. Eğitimi süresince çeşitli hukuk bürolarında deneyim elde etti ve staj döneminde uluslararası alanda tanınan bir hukuk firmasında bulundu. Stajını tamamladıktan sonra Pehlivan İlkakın Hukuk Bürosu’nu kurdu ve İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapıyor. Ayrıca, özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde Pehlivan hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” uyarınca gözaltı kararı verildi. Bunun ardından harekete geçen emniyet ekipleri, Pehlivan’ı evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilen Pehlivan, işlemleri sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.