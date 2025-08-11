Avukat Mustafa Durmuş, Saldırıya Uğradı

AVUKAT MUSTAFA DURMUŞ’UN SALDIRIYA UĞRAMASI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, meslektaşıyla görüşmek için gittiği ofiste saldırıya uğrayan avukat Mustafa Durmuş, yaşadığı korkunç anları paylaştı. Durmuş, üstlendiği bir dava sonrası tehdit edildiğini belirterek, bir meslektaşı tarafından ofisine davet edilerek hazırlanan planlı bir “kumpas” ile pusuya düşürüldüğünü öne sürdü. Yapılan saldırının, bir avukattan ziyade savunma hakkına yönelik olduğunu vurguladı. Olay, dört gün önce ilçe merkezindeki bir avukatlık bürosunda gerçekleşti. İddiaya göre, bir dava dosyası hakkında bilgi alışverişi yapmak için meslektaşı Ş.C.’nin ofisine giden Mustafa Durmuş ile oradaki kişiler arasında henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu darbedildiğini iddia eden Mustafa Durmuş, ofisten çıkarak yakınlardaki bir taksi durağında yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı avukatı hastaneye kaldırdı.

KUMPASIN TEMELLERİ

Yaşanan olayın, bir trafik kazası davasıyla başladığını ifade eden Durmuş, bu süreçte tehdit mesajları aldığını belirtti. “İlçede avukatlık faaliyeti göstermekteyim. Bu durum gerçekten hukuk camiası açısından üzücü bir durum oldu” diyen Durmuş, trafik kazası davasını üstlenmeleri sonrası diğer tarafın ailesinin kendilerini tehdit ettiğini söyledi. “Dosyayı bırakmamız istendi. Ancak hukuken böyle bir şey mümkün olmadığı için buna kesinlikle karşı çıktık” şeklinde konuştu.

SALDIRI ANLARI

Saldırıya uğradıktan sonra durumu aydınlatmaya çalıştığını anlatan Durmuş, meslektaşlarının, saldırı anında arkasında olan akrabaları olduğunu öğrendiğini ifade etti. “Ofise davet ettiler beni gayet kibar bir şekilde. Aklımdan hiçbir şüphe geçmedi” diyen Durmuş, ofisteki meslektaşlarının aniden saldırıya geçtiğini aktardı. Dışarıya çıkabildiğini ama orada da 5 kişinin kendisine saldırdığını söyleyen Durmuş, ciddi yaralar aldığını belirtti. “Zar zor kendimi attım taksi durağına. Yine taksi durağına koşarken arkamdan koştukları da çok net bir şekilde gözüküyor” dedi.

HUKUK CAMİASINDAN DESTEK BEKLENTİSİ

Yaşanan bu durumun çok üzücü olduğunu belirten Durmuş, saldırının bir avukata karşı yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Bir avukata davası nedeniyle bu şekilde kumpas kurulması, planlanması çok üzücü bir durum. Herkesin savunmaya ihtiyacı vardır, savunma hakkı vardır” şeklinde konuştu. Hukuk camiasının bu duruma dikkat etmesi gerektiğini savunan Durmuş, “Burada taraf kesinlikle ben değilim, bir avukat değil. Ancak bunun bu şekilde yansıması, avukatın darp edilmesi gerçekten çok üzücü” dedi.

GAZİNİN GÜVENİ GÖZARDI EDİLDİ

Meslektaşıyla daha önce tartışma yaşamadığını belirten Durmuş, “Tanıştığımız biriydi. Sadece karşı tarafın ailesi birkaç kez arayıp tehditte bulunmuştu ancak dikkate almadık” dedi. Durmuş, avukatlık mesleğini icra ettiklerini ve böyle durumlarla karşılaştıkları halde hiçbir zaman geri adım atmadıklarını ifade etti. “Meslektaşım çok kibar bir şekilde ofise davet etti, güvenerek gittim” diyerek güveninin nasıl suiistimal edildiğini anlattı.

Mustafa Durmuş’un şikayeti sonrasında, olayla ilgili olarak haklarına işlem başlatılan avukatlar, gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.