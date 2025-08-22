Avukat Paket Patladı, Yaralandı

AVUKATIN PAKETİ PATLADI

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, avukat Muhammed Emre T.’nin elindeki paketin patlaması sonucu yaralanma olayı yaşandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, avukat ofisinden çıktıktan sonra yürüyüş yapıyordu ve elindeki paket belirlenemeyen bir sebepten ötürü patladı.

PATLAMA SONRASI MÜDAHALE

Olayın ardından durumu acil olarak bildiren vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesini sağladı. El ve yüz bölgesinde yaralanan avukat, hemen özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı. Yetkililer, paket içerisinde bataryanın bulunabileceğini ve bu konuda bir soruşturmanın başlatıldığını belirtti.