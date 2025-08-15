Avukat Rezan Epözdemir, cezaevine gönderildi

REZAN EPOZDEMİR’İN GÖZALTINA ALINMASI

Kamuoyunda tanınan avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ile “siyasal-askeri casusluk” suçlamalarını içeren iki farklı soruşturma kapsamında 10 Ağustos Pazar sabahı evinde gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından “rüşvet vermeye aracılık etme” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Epözdemir, tutuklanarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Jandarmaya ait bir araçla nakil gerçekleştirilen Epözdemir’in cezaevine giriş saati 22.45 olarak belirlendi.

TUTUKLAMA KARARININ GEREKÇELERİ

Tutuklama kararında, Rezan Epözdemir’in serbest kalması halinde tanıklara baskı yapabileceği, soruşturmanın gelişimini etkileyebileceği ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gibi gerekçelere vurgu yapıldı. Soruşturma dosyasında, Epözdemir’in 2021 yılında tutuklu olan iki kişinin tahliyesi ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için rüşvete aracılık ettiği iddiası öne çıkıyor. Ayrıca, 2 milyon 490 bin TL’lik bono, WhatsApp yazışmaları ve baz kayıtları gibi çeşitli delillerin dosyada bulunduğu bildirildi.

TÜM GÖRÜŞMELER İNCELEMESİ ALTINDA

Terör soruşturması çerçevesinde, Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Bu kapsamda, bazı yabancı istihbarat bağlantılı kişilerle yemek yedikten sonra gözlem altına alındığı ve gerçekleştirilen görüşmelerin “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu ifade edildi.