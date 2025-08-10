Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ

Avukat Rezan Epözdemir, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından rüşvet verme, siyasi-askeri casusluk ve ‘FETÖ’ye yardım iddialarından dolayı evinden gözaltına alındı. Epözdemir’in yaşam alanı ve iş yerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu, ayrıca pasaportuna dört farklı suçtan tahdit getirildi. Gözaltına alınan Epözdemir’in evinde ve iş yerinde aramalar devam ederken, hukuk bürosunun önünde bir hayli polis aracı bulundu. Emniyet güçleri, gerçekleştirilen aramalarda ünlü avukatın dijital materyallerine el koydu.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltına alınmasına dair yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Cumhuriyet başsavcılığımızca 2025/174433 ve 2025/171234 sayılı iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde, 10 Ağustos 2025 tarihi saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.”

SANIK DAVALARI

Rezan Epözdemir, kamuoyunda yankı uyandıran birçok davanın avukatlığını üstleniyor. Münevver Karabulut, Pınar Gültekin gibi kadın cinayeti davalarının yanı sıra Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin de avukatlığını yapan Epözdemir, bu dava sürecinde kendisine ve eşine yönelik tehdit mesajları aldığını ifade etmişti.