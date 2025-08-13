Avukat Rezan Epözdemir İfadesinde İddiaları Reddetti. Savcı Cengiz Çallı’ya Borç Verdiğini Açıkladı. Rüşvet Belgesi Olduğunu Savundu. Tanık A.D. İddialarını Destekledi. Soruşturmanın HSK Tarafından Yürütülmesi Gerekti. Kendisine Komplo Kurulduğunu Belirtti.

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR İDDİALARI YALANLIYOR

Avukat Rezan Epözdemir, savcılık ifadesinde kendisine yönelik ortaya atılan ‘bir savcı ile tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar istediği’ iddiasını reddetti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma çerçevesinde Epözdemir, rüşvet vermek, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ/PDY terör örgütüne yardım etme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Epözdemir’in evinde ve Levent’teki ofisinde, Mali Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince arama gerçekleştirildi.

SAVCILIKTAKİ TANIK İFADESİ

Soruşturma esnasında tanık olarak ifade veren A.D. isimli kişi, savcılıkta Epözdemir ve bir savcının bir tahliye işlemi için 150 bin dolar rüşvet talebinde bulunduğunu iddia etti. Diğer taraftan, Epözdemir’in savcılık ifadesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in elde ettiği bilgiler doğrultusunda, Epözdemir, soruşturmanın HSK müfettişleri tarafından yürütülmesi gerektiğini ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğunu belirtti. Ayrıca, elde edilen delillerin “zehirli ağaç” ilkesine dayanarak hukuka aykırı olduğunu söyleyerek reddetti.

EPÖZDEMİR’İN AÇIKLAMALARI

Epözdemir, hakkındaki rüşvet iddialarına da yanıt verdi. İddiaları kesin bir dille reddeden Epözdemir, Savcı Cengiz Çallı’ya daha önce borç para verdiğini ve WhatsApp mesajlarında adının bu nedenle geçiyor olabileceğini savundu. Rüşvet iddialarının, tahliye tarihleriyle çeliştiğini ifade eden Epözdemir, ofisinde ele geçirilen 2.490.000 TL’lik banknotların, hukuksuz bir arama neticesinde bulunduğunu ve bunların alacak belgesi olduğunu öne sürdü. Söz konusu bonoların, Savcı Çallı’nın geçmiş borçlarına karşılık geldiğini belirtti.

İFADESİNDEKİ DİĞER DETAYLAR

Gazeteci Emrullah Erdinç, Avukat Rezan Epözdemir’in ifadesinden diğer bazı bilgileri de aktardı. Epözdemir, Atalay Demirbaş’ı “dolandırıcı” olarak tanımladı ve Zihni Çakır’ın kendisine karşı husumet beslediğini, ayrıca bir “kumpas” kurduğunu ileri sürdü. Atalay’ın kendisinden uzun süredir para talep ettiğini ve vermeyince iftiraya başvurduğunu belirtti. Cengiz Çallı ile tatil, lüks restoran ve araç tahsisi iddialarına ya hiç hatırlamadığını ya da delillerin hukuka aykırı olduğunu ifade ederek yanıt verdi. Kürşat Yılmaz ve diğer isimlerle rüşvet bağlantıları hakkındaki beyanları da reddetti. Epözdemir, kaçma şüphesinin bulunmadığını, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve şartsız tahliyesini talep etti.