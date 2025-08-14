Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLANDI

Pazar sabahı gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sevk edildiği hakimlikçe “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında “FETÖ/PYD terör örgütüne yardım” suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağı talebini reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pazar sabah saatlerinde bir açıklama yaparak avukat Rezan Epözdemir’in “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım”, “siyasal ve askeri casusluk” fezlekeleriyle 05.45 sıralarında gözaltına alındığını ve işyeri ile evinde eş zamanlı arama yapıldığını duyurdu. O saatten beri gözaltında tutulan Epözdemir, dün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 4 günlük gözaltı süresince emniyette ifadesi alınmayan Epözdemir’in savcılıkta ifade işlemlerinin 17.00 sıralarında başladığı ve telefonunun çözülememiş olduğu kaydedildi.

RÜŞVET SUÇLAMASINDAN TUTUKLANMA

Savcılık ifadeleri gece yarısından sonra biten Rezan Epözdemir, rüşvet suçuna aracılık etmek ve silahlı terör örgütüne yardım etme ile siyasal ve askeri casusluk suçları kapsamından yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Rüşvet suçu soruşturması bağlamında gözaltına alınan ve Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin savcısı C.Ç.’nin katibi K.Y. etkin pişmanlık ve ikrar ifadesi doğrultusunda serbest bırakıldı. Hakimlik sorgusu 04.00 sıralarında tamamlanan Epözdemir, rüşvet suçundan tutuklandı. Hakimlik, savcılığın terörle ilgili suçlamadan yurt dışı çıkış yasağı talebini ise reddetti.

İDDİALAR VE CEVAPLAR

Eski Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, önceki gün Epözdemir soruşturmasıyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ciddi bir krize dönüşmekte olduğunu savunarak, Epözdemir’in cep telefonunun şifresini vermek istemediğini ileri sürdü ve “Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ pek çok isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış bir durumda, şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe duyuyor” ifadesini kullandı. Mehmet Uçum ise Tayyar’ın kendisiyle ilgili iddialarını kesin bir dille yalanladı.