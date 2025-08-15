Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı

GÖZALTINA ALINMA OLAYI

Kamuoyunda tanınan avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, FETÖ/PDY’ye yardım ve siyasal-askeri casusluk suçlamalarının yer aldığı iki ayrı soruşturma nedeniyle 10 Ağustos Pazar sabahında evinden gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından “rüşvet vermeye aracılık etme” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Epözdemir, tutuklandı ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Cezaevine transferi jandarmaya ait araçla yapıldı ve saat 22.45’te cezaevine alındı.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ

Tutuklama kararında, Rezan Epözdemir’in serbest kalması durumunda tanıklar üzerinde baskı yapabileceği, soruşturmanın seyrini değiştirebileceği ve adli kontrol önlemlerinin yetersiz kalacağı gibi gerekçelere yer verildi. Soruşturma dosyasında, 2021 yılında tutuklu bulunan iki kişinin tahliyesi ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için rüşvete aracılık ettiği iddiaları mevcut. Ayrıca, 2 milyon 490 bin TL değerindeki bonolar, WhatsApp yazışmaları ve baz kayıtları gibi deliller dosyada bulunuyor.

Terör soruşturması kapsamında ise Rezan Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Bu dosyada, Epözdemir’in bazı yabancı istihbarat bağlantılı kişilerle yemek sonrası incelenmeye alındığı ve bu görüşmelerin “hayatın olağan akışına aykırı” bulunduğu ifade edildi.