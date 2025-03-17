Avukat Tayuzak Köyde Yeni Hayat Kurdu

YOĞUN TEMPOYU GERİDE BIRAKMA KARARI

Başarılı bir kariyerin ardından köklü değişiklikler yapmak isteyen 47 yaşındaki avukat Tamer Tayuzak, batıda geçirdiği eğitim yıllarının ardından memleketi Diyarbakır’a dönerek köy yaşamını seçti. Şehrin hızlı temposunu arkasında bırakarak Silvan ilçesindeki babasından miras kalan, yıllardır terk edilmiş ve susuz kalan bir köyde kendine yeni bir yaşam kurma fikrini hayata geçirdi.

TOPRAKLARIN CANLANDIRILMASI

Köydeki eski bağların taşlı ve tozlu yollarında umutla yola çıkan Tayuzak, çorak arazileri yeniden canlandırma çalışmalarına başladı. Badem ağaçlarıyla ve yeni fidelerle donattığı bağını, toprakla buluşturarak canlandırıyor. Bu süreçte sadece köy yaşamına değil, kendi ruhsal huzuruna da katkıda bulunan bir üretken yaşam tarzı benimsediğini ifade ediyor.

MODERN HAYATIN STRESİNDEN UZAK

Tayuzak, modern yaşamın getirdiği streslerden uzak durmayı başararak doğal bir yaşam düzeni inşa etti. Aynı zamanda köy hayatını üretkenlik ve ilhamla yeniden tanımlayarak bir başarı hikayesinin parçası oldu. Şehrin yoğun temposundan bunalan ve doğaya dönüşü düşünen birçok kişi için umut ışığı olan Tayuzak, kendi hayalini gerçeğe dönüştürmüş durumda.