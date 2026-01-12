Avukat Uyuşturucu Kuryeliğinden Tutuklandı

avukat-uyusturucu-kuryeliginden-tutuklandi

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine 9 Ocak tarihinde operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, güvenlik güçleri toplamda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, adreste gerçekleştirilen aramada, 1 kilo 201 gram skunk, 217 kilogram kokain, 28 adet satışa hazır halde toplam 145 gram skunk, 21 adet satışa hazır halde 27 gram kokain, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile 52 adet fişek ve 14 bin 550 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLADI

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından, 4 şüpheli ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve satmak’ suçlarından tutuklandı. Ayrıca, şüphelilerden biri olan avukat E.E.’nin, polis uygulama noktalarından avukat kimliğini kullanarak geçtiği ve diğer şüphelilerle birlikte hareket edip kuryelik yaptığı bildirildi.

