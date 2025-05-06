Avukat Yasin İçli Silahlı Saldırıda Yaralandı

OLAYIN GECESİ KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Diyarbakır’da Avukat Yasin İçli, borç-alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan taraflardan birinin silahlı saldırısında ayaklarından vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliye ulaşmak için güvenlik güçleri harekete geçti. Hadise, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bir plazanın içinde gerçekleşti. İddialara göre, anlaşmazlık yaşayan iki taraf birbirine dava açmıştı. Avukat İçli, müvekkilinin karşı tarafla görüşmek üzere hukuk bürosuna geldiğinde, M.K. adlı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İçli, ayağına isabet eden iki kurşun ile yaralanırken, M.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polisten ekipler sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Avukat İçli, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alındı. İçli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, kaçan şüpheli için arama çalışmaları sürüyor.

BARO BAŞKANI’NDAN KINAMA

Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Meslektaşımız Av. Yasin İçli, avukat arkadaşının bürosundayken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; avukatlara ve savunma mesleğine yönelen bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi. Güleç, meslektaşlarının yanında olduklarını belirterek, “Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Baro olarak olay yerindeyiz. Adli mercileri faillerin tespiti ve adaletin sağlanması için derhal göreve çağırıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.