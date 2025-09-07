Haberler

Avukat Yılmaz, Hap Vermeye Çalışırken Yakalandı

AVUKAT YAKALANDI

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan müvekkili A.K. ile görüşmeye giden Avukat Meltem Yılmaz, müvekkiline sentetik hap vermeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayın ardından Avukat Yılmaz, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAYIN SEBEBİ KAMERA KAYITLARI

Olay, 2 Eylül günü saat 14.00 civarında Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleşti. Müvekkili A.K. ile görüşmesinden sonra Avukat Meltem Yılmaz’ın davranışları cezaevi yetkililerini şüphelendirdi. Yapılan güvenlik kameraları incelemesinde, avukatın müvekkiline bir nesne verdiği belirlendi. Tutuklu A.K.’nin üzerinde gerçekleştirilen aramada ise 13 adet sentetik ecza niteliğinde yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

ARACINDA BULUNAN HAP SAYISI ARTIK

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Avukat Yılmaz’ın aracında yapılan aramada 63 adet benzer nitelikte sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Meltem Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

