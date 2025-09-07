Avukat Yılmaz, Hap Vermeye Çalışırken Yakalandı

AVUKAT, MÜVEKKİLİNE SENTEZ HAP GÖTÜRÜRKEN YAKALANDI

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan müvekkili A.K. ile görüşme gerçekleştirirken Avukat Meltem Yılmaz (26) sentetik hap vermeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Üzerinde gerçekleştirilen aramanın ardından avukat tutuklandı. Olay, 2 Eylül tarihinde saat 14.00 civarında meydana geldi.

CEZAEVİ GÜVENLİĞİ ŞÜPHELENDİ

Müvekkili A.K. ile görüşme sonrasında Avukat Meltem Yılmaz’ın davranışından şüphelenen cezaevi yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi. Görüşme sırasında, avukatın müvekkiline bir nesne verdiği belirlendi. Tutuklu A.K. üzerinde yapılan aramada ise, 13 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap ele geçirildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, avukatın aracında da benzer nitelikte 63 sentetik hap bulundu.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan Meltem Yılmaz, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma süreci devam ediyor.