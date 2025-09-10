Avukata Göre Çocuk Yurda Gönderilecek

AVUKATIN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Bir avukatın yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları üzerinde büyük bir etki yarattı. Anlaşmalı boşanma davasında yer alan avukat, çiftin 3 yaşındaki çocuklarını istemediğini dile getirerek, çocuğun yurda gönderileceğini açıkladı. Avukat, tarafların bencilliklerinin çocuğun mağduriyetine neden olacağını belirtti. “Anlaşmalı boşanma davasına baktığım bir çift, 3 yaşındaki çocuklarını istemiyor. İki tarafın da bencilliği yüzünden çocuk yurda gidecek” sözleriyle durumu açıkladı.

KULLANICILARDAN ANNE VE BABAYA TEPKİ

Olay, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak gündeme oturdu ve çok sayıda kullanıcı, anne ve babaya yönelik eleştirilerde bulundu. Pek çok yorumda, çocuğun geleceğinin devlet korumasına bırakılmasının üzücü bir durum olduğu vurgulandı. Kullanıcılar, durumun bencillik ve sorumsuzluktan kaynaklandığını belirtmekte.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, bu tür durumların aile hukukunda oldukça nadir görüldüğünü ifade etse de, çocuğun üstün yararının her şeyin üzerinde olması gerektiğini hatırlatıyor. Çocukların en iyi koşullarda büyüyüp gelişmelerinin sağlanması gerektiği belirtiliyor. Bu tür olaylar, toplumsal duyarlılığı arttırırken, ailelerin sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğine işaret ediyor.