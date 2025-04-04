Avukatından Mahir Polat’ın Sağlık Durumu Açıklaması

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLULUK DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen terör soruşturmasında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında avukatı bir açıklama yaptı. Avukat Erkam Erdem, Polat’ın sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

TUTUKLU POLAT’IN SAĞLIK SORUNLARI

Erdem, Polat’ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tansiyonunun yükseldiğini ve bu durumun hastaneye kaldırılmasını gerektirecek kadar ciddi olduğunu dile getirdi. Ayrıca, cezaevindeki koşullardan da bahsetti. Avukat, “Şu an tek beklentisi pazartesi günü tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek rapor alıp sağlık durumunun cezaevi için uygun olmadığının tespit edilmesi.” şeklinde konuştu.