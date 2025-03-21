Avukatlar, İstanbul Barosu Kararını Protesto Etti

TERÖR İDDİALARI ÜZERİNE KARAR ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görevlerine son verilmesi amacıyla bir soruşturma başlattı.

GÖREVDEN ALMA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Kaboğlu yönetiminin görevden alınması için açılan davayı kabul etti ve Baro’da yeni bir seçim yapılmasına hükmetti.

AVUKATLAR PROTESTOYA GELDİ

Bu kararın ardından avukatlar, topluca kararın protestosunu yapmak için sokağa çıktı. Çağlayan Adliyesi’nden İstanbul Barosu’na doğru yürüyen avukatlar, “Sokağa çık özgürleş” sloganları attı. Grubun en önünde ise İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu yer aldı.

Yürüyüş sırasında, yasa dışı protestoya müdahale etmeye çalışan polis memurlarına İstanbul Barosu avukatları tarafından saldırılar düzenlendi. Bu anlar, kameralar tarafından kaydedildi ve bazı polis memurları yaralandı.