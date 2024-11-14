Avukatlık Stajında Yeni Düzenlemeler Yapıldı

AVUKATLIK STAJINA YENİ DÜZENLEMELER

Kanunla, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu’nda düzenleme yapılıyor. Yapılan değişikliğe göre, avukatlık stajının fiilen gerçekleştirilebilmesi amacıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmanın, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacağı belirtiliyor.

DEVLET KURUMLARINDA GÖREV YAPANLARA İMKAN

Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ya da yardımcıları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin, görev yeri değişmeden mahkemelerde staj yapabilmelerine olanak tanınıyor. Bu kişiler, aylıksız veya ücretsiz izin alarak avukatlık stajı gerçekleştirebilecek. Ayrıca, ilgilinin talebi doğrultusunda yıllık izinlerin de bu süreçte kullanılabileceği ifade ediliyor.

KAMU GÖREVİ VE STAJ DENGESİ

Avukat yanında gerçekleştirilecek staj sürecinde, kamu kurumları tarafından ilgilinin yaptığı kamu görevine zarar vermeyecek şekilde çalışma saatleri, izin dönemleri ve sürelerinin düzenlenebileceği vurgulanıyor. Ancak, kamu görevinin özelliği nedeniyle aynı anda staj yapmanın mümkün olmadığı durumlarda, ilgilinin avukat yanında staj sürecinde de aylıksız veya ücretsiz izin alabileceği dikkate alınıyor.