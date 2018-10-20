Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile bir araya geldi.

Kosova’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınması, bölgesel konular, Türkiye’nin uluslararası örgütlere üyeliği konunda Kosova’ya desteği, Kosova ile Sırbistan ardasındaki diyalog süreci gibi konular ele alındı.

Çavuşoğlu’nun görüşme esnasında, Türkiye’nin Kosova’ya her alanda desteğinin devam edeceğini belirttiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ayrıca Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Trnava ile de bir araya geldi. Kosova Müftülüğünde düzenlenen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

TRT