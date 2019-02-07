Dışişleri Bakanı, ABD’de konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den çekilme süreci hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’li senatörler Lindsey Graham, Marco Rubio, Roy Blunt, Chris Van Hollen ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olumsuz hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında hızlanma olduğunu söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini koordine etmek üzere iki ülke arasında ortak bir görev gücü kurulduğunu belirtti.

TRT