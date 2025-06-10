Avustralya, 2026 FİFA Dünya Kupası’nı kazandı

AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI KATILIMINI GARANTİLEDİ

Avustralya, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etti. Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur C Grubu’nda, son hafta maçları gerçekleştirildi. Avustralya, deplasmanda Suudi Arabistan’ı 42. dakikada Connor Metcalfe ve 48. dakikada Mitch Duke’un golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin golü ise 19. dakikada Abdulrahman Al Obud’dan geldi. Bu sonuçla birlikte puanını 19’a çıkaran Avustralya, grubu ikinci sırada tamamlayarak 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma “biletini” aldı. Böylece Dünya Kupası’na kesin olarak katılım sağlayan ülke sayısı 11’e yükseldi. Avustralya’nın yanı sıra Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin de turnuvada yer almayı garanti eden diğer takımlar arasında.

2026 DÜNYA KUPASI DETAYLARI

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu turnuva, tarihte ilk kez 48 takımın katılımı ile 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Ev sahipleri olan ABD, Kanada ve Meksika, turnuvaya doğrudan katılacak.

PALİSTİN DÜNYA KUPASI ŞANSINI KAYBETTİ

B Grubu’nda Umman’ı ağırlayan Filistin, uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 49. dakikasında Oday Kharoub’un golü ile öne geçen Filistin, 90+7. dakikada Issam Al Sabhi’nin penaltı golüne engel olamadı. İddiasını sürdürebilmesi için kazanması gereken Filistin, ilk 2 sıranın doğrudan Dünya Kupası’na katıldığı ve 3 ile 4. basamakta yer alan takımların ise elemelerin 4. turuna yükselebildiği grupta 10 puan topladı. Böylece 11 puanlı Umman’ın gerisinde kalarak grupta 5. sırada yer alan Filistin, Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti.