Avustralya Açık Finalleri Misli’de Canlı İzleniyor!

AVUSTRALYA AÇIK’TA GRAND SLAM HEYECANI

Yılı açan ilk Grand Slam organizasyonu, Jannik Sinner ve Aryna Sabalenka’nın unvanlarını koruma mücadelesi verdiği Melbourne’deki Avustralya Açık turnuvasında sürüyor. Aryna Sabalenka, yarın Madison Keys ile saat 11.30’da karşılaşacak. Jannik Sinner ise Alexander Zverev ile pazar günü yine aynı saatte finalde karşı karşıya gelecek. Misli üyeleri, bu muhteşem finallerde Şampiyon Oran farkıyla normalin üzerinde oranlarla oynama fırsatı buluyor.

SABALENKA VE KEYS’İN GEÇMİŞİ

Aryna Sabalenka ve Madison Keys, kariyerleri boyunca Grand Slam’lerde dahil olmak üzere toplamda beş kez karşılaştılar. Bu maçların dördünü Sabalenka kazanırken, birini Keys kazandı. İki Grand Slam karşılaşmasını da Sabalenka önde tamamladı. 2023 Wimbledon çeyrek finalinde 2-0’la galip gelen Sabalenka, 2023 Amerika Açık yarı finalinde, ilk seti 6-0 kaybetmesine rağmen sonraki iki seti tie-break’lerde kazanarak kariyerinin ilk Amerika Açık finaline yükseldi.

SINNER VE ZVEREV’İN YILLAR İÇİNDEKİ MÜCADELESİ

Jannik Sinner ve Alexander Zverev, kariyerlerinde toplamda altı kez karşılaştılar ve bu maçların dördünü Zverev, ikisini ise Sinner kazandı. Bu iki oyuncunun, Grand Slam seviyesinde daha önce üç karşılaşması oldu. 2020 Roland Garros son 16 turunda 3-1 Sinner kazanırken, 2021 Amerika Açık son 16 turunda 3-0 Zverev, 2023 Amerika Açık son 16 turunda ise 3-2 ile Zverev önde çıktı.

KADINLAR FİNALİ: SABALENKA – KEYS

Son iki Avustralya Açık şampiyonluğu ile öne çıkan Sabalenka, bunu 1997-98-99’daki Martina Hingis’ten sonra başaran ilk kadın tenisçi olmayı hedefliyor. Sabalenka, üst üste finale çıkarak bu alanda Serena Williams’tan sonra gelen ilk kadın olacak. Şu an Avustralya Açık’ta katıldığı son 11 Grand Slam’deki beşinci finaline yükselmiş durumda. Madison Keys ise 2015 ve 2022 yıllarında yarı finaller oynadı ve bu turnuvalarda kariyerinin ilk Avustralya Açık finaline ulaştı. Keys, önceki Grand Slam finalinde 2017 Amerika Açık’ta kaybetmişti.

ERKEKLER FİNALİ: SINNER – ZVEREV

Jannik Sinner, 2024’te kariyerindeki ilk Grand Slam’lerini kazanmış ve toplamda sekiz turnuva ile en çok şampiyonluk yaşayan oyuncu unvanını elde etti. 20 maçlık bir galibiyet serisi ile finale gelirken, Zverev kariyerindeki üçüncü Grand Slam finaline çıkmış oluyor. Zverev, önceki iki finalinde ise kaybetti. Son 69 galibiyetle, Sinner’den sonra en çok galibiyet elde eden oyuncu olmasına rağmen yalnızca iki şampiyonluğu bulunuyor.

FINAL ORANLARI VE KAMPANYA

Avustralya Açık’ta merakla beklenen finallerde Misli farkıyla oranlar artıyor. Sinner’in galibiyetine 1.23, Zverev’in galibiyetine ise 3.02 olarak belirleniyor. Sabalenka’nın galibiyetine 1.18, Keys’in galibiyetine ise 3.34 oranları veriliyor. Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir. Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Mobil uygulamadan üye olun, kampanyaya katılın ve anında 150 TL kazanın. “Avustralya Açık’ta final maçlarının heyecanını Misli’de yaşayın!”