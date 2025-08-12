Avustralya Başbakanı Albanese Açıklama Yaptı

AVUSTRALYA BAŞBAKANI İNSANİ KRİZİ VURGULADI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki insani krizi inkar ediyor” ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Albanese, dün Filistin Devleti’nin Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu’nda resmi olarak tanınacağını bildirmişti.

NETANYAHU’NUN YETKİSİ BELİRGİN DEĞİL

Albanese, yaptığı yeni açıklamada Netanyahu’nun Gazze’deki insani krizi “inkar” ettiğini tekrarladı. Netanyahu hükümetinin müttefiklerinin görüşlerine karşı isteksiz olmasının Avustralya’nın Filistin devletini tanıma kararına etki ettiğini belirtti. Albanese, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini hatırlatarak, “Netanyahu, kamuoyuna da açıkladığı gibi, masum insanlara yönelik sonuçları inkar ettiğini bana bir kez daha yineledi” dedi.

– CANBERRA