Avustralya’da Çalınmış Şifreler Paylaşıldı

SİBER SALDIRILAR SONRASI ÇALINMIŞ ŞİFRELERİN PAYLAŞILMASI

Avustralya’da 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresinin, siber saldırganlar tarafından mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaşıldığı bildiriliyor. Avustralya’daki bir grup siber istihbarat araştırmacısının gerçekleştirdiği inceleme, kullanıcıların kişisel cihazlarından giriş bilgilerinin kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla ele geçirildiğini ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMADA ÇALINAN BİLGİLERİN PAYLAŞIMINA DİKKAT

Araştırmada, siber saldırı gruplarının 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresini mesajlaşma uygulamaları ve dark web üzerinde paylaştığı ve bazılarını satışa sunduğu ifade ediliyor. Bu durum, kişisel bilgilerin güvenliğine yönelik önemli bir tehdit arz ediyor.

VATANDAŞLARA GÜVENLİK UYARILARI

Avustralyalı yetkililer, vatandaşlarının güvenlik yazılımlarını güncel tutmaları ve çevrim içi şüpheli aktiviteler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Bu uyarılar, siber saldırılara karşı önlem almak isteyen herkes için gerekli bir konu olarak öne çıkıyor.