Avustralya’da Fosil İci Doğrulandı

FOSİL İNCİ BULUNDU

Avustralya’daki bilim insanları, 2019 yılında keşfedilen fosil incinin 100 milyon yıllık olduğunu doğruladı. 2019 yılında, Queensland eyaletinin Richmond bölgesinde yer alan Kronosaurus Korner Müzesi’nin paleontolojik kazı alanlarında gönüllü olarak yer alan bir turist, bu fosil inciyi buldu. Müze gözetiminde gerçekleşen kazı etkinliğinde ortaya çıkan fosil inci, detaylı bir şekilde incelendi.

İNCİ İNCELEMESİ YAPILDI

Queensland Üniversitesi’nden Paleontolog Gregory Webb, yaptıkları inceleme sonucunda 2 santimetre genişliğe sahip olan, bilyeden biraz daha büyük olan fosil incinin yaklaşık 100 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğunu açıkladı. Herhangi bir ihtimalin göz önünde bulundurulmadığı inceleme sürecinin ardından, bu fosil inci Kronosaurus Korner Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Bakanlık, ‘Komşu Anne’ Projesi Eğitimlerine Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Komşu Anne' projesi ile çocukların korunmasını ve nitelikli bakıma erişimini arttırmayı amaçlıyor. Proje, evde birden fazla çocuğun bakımını destekleyecek.
Yılan, Antakya’da Doğaya Bırakıldı

Antakya'da bir evdeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı. Hane sakinleri, yılanı çıkaramadıkları için profesyonel yardım talep etti.

