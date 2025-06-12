Avustralya’da Kanguruya İşkencesi Tepki Çekti

AVUSTRALYA’DA KANGURUYA YAPILAN İNSANLIK DIŞI İŞKENCE

Avustralya’da bir kanguruya yönelik gerçekleştirilen insanlık dışı işkence, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tepki yarattı. Görüntüler, bir grup erkeğin yere yatırdıkları bir kanguruya tekme atmakta, taş fırlatmakta ve bu durumu eğlenceli bir aktivite olarak görmelerinin dehşet verici anlarını sergiliyor. Olayın, Avustralya’nın Kuzey Bölgesi’nde yaşandığı ve söz konusu görüntülerin Mayıs ayında Instagram’da paylaşıldığı bildiriliyor. Videoda, bir adamın kanguruyu kollarından tutup kaldırarak başını park halindeki bir aracın demirine sert bir şekilde vurduğu anlar yer alıyor. Diğer bir sahnede ise bir kişi hayvanın başına tekme atarken, başka bir kişi kuyruğuna basıyor.

HAYVAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ HAREKETE GEÇTİ

Videonun ardından hayvan hakları örgütleri hızla harekete geçiyor. “Aussies Against Animal Abuse” isimli kuruluş, olayı polise ve hayvan koruma kurumlarına bildirerek hukuki süreç başlattı. Örgüt, “Her gün yürek burkan görüntüler görüyoruz ama bu video bambaşka bir düzeydeydi. İzlerken midemiz bulandı.” ifadelerini kullanıyor. Sosyal medya platformlarında bu duruma yönelik tepkiler de artış gösteriyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu yapılanlar mide bulandırıcı, bu kişiler mutlaka ceza almalı,” diyerek düşüncelerini paylaşıyor.

AVUSTRALYA’DA HAYVANA KÖTÜ MUAMELE CİDDİ BİR SUÇ

Avustralya yasalarına göre hayvana kötü muamele, ciddi bir suç olarak kabul ediliyor. Kuzey Bölgesi’nde hayvan dövme, işkence etme veya yaralama durumlarında cezalar 2 yıla kadar hapis veya 37 bin dolar para cezası ile sonuçlanabiliyor. Eğer hayvan ciddi şekilde yaralanır ya da hayatını kaybederse, bu ceza 5 yıla kadar uzayabiliyor ve para cezası 92 bin 500 dolara kadar çıkabiliyor. Olay, şu anda Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Hayvan Refahı Birimi tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

AVUSTRALYA’DA BENZER OLAYLAR GEÇMİŞTE DE YAŞANDI

Bu tür olaylar Avustralya’da ne yazık ki ilk defa meydana gelmiyor. Geçtiğimiz Nisan ayında bir adamın, canlı bir kanguruyu arabasının arkasına bağlayıp yaklaşık 400 metre sürüklediği gerekçesiyle yargılandığı biliniyor. Ayrıca, 64 yaşındaki bir başka adam, kendi arazisinde 71 kanguruyu öldürmekten suçlu bulundu ve 80 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Avustralya’da hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun daha bilinçli olması gerektiği vurgulanıyor. Olayla ilgili hukuki sürecin takibinin gerçekleştirileceği bildiriliyor.