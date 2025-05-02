Avustralya’da Otoyolda Metal Dökümü Oldu

KAZA SONUCU TRAFİKTE BÜYÜK SIKINTI

Avusturalya’nın en yoğun otoyollarından birinde gerçekleşen olayda, 750 kg keskin metal döküm döküldü ve bu durum 300’den fazla aracın lastiğinin patlamasına neden oldu. Olay, sabah saatlerinde M1 Pasifik Otoyolu’nda yaşandı ve ardından şehir içi ulaşım trafiğe kapatıldı. Yeni Güney Galler eyalet polisinin açıkladığına göre, sabah erken saatlerde meydana gelen bu olay, büyük bir kaosa yol açtı.

YENİ GÜNEY GALLER POLİSİNDEN AÇIKLAMALAR

Eyalet Otoyol Devriye Komutanı Howard Collins, yaptığı basın toplantısında otoyolun yeniden açılmasının “birkaç saatten fazla” süreceğini belirtti. Collins, “Bu sadece bir yol süpürme aracıyla yapılacak bir şey değil. Bazı manyetik cihazlar kullanıyoruz. Otoyolun içindeki gömülü metali çıkarıyoruz. Bu uzun zaman alıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, kamyonun metal dökümlerin yola döküldüğü fark edilene kadar 30 kilometreden fazla yol kat ettiğini ifade etti.

NAKLİYE ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Kazaya karışan kamyonun sahibi olan NJ Ashton nakliye şirketi, olayla ilgili yayımladığı mesajda özür diledi. Şirket, “Yaşananların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz ve neden olan her türlü hasar ve aksaklık için çok üzgünüz. Bunun nasıl meydana geldiğini hala tam olarak anlamış değiliz” şeklinde ifadeler kullandı. Kazanın ardından yaşanan hasar ve trafiğin aksaması, birçok sürücüyü olumsuz etkiledi.