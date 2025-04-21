Avustralya’da Şiddetli Dalgalar 7 Boğulma

FACİANIN DETAYLARI

Avustralya’da hafta sonu meydana gelen şiddetli dalgalar sonucu 7 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yeni Güney Galler eyaletinin orta kuzey sahilinde, dalgalara kapılıp kayalıklar arasında sıkışan 9 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Bu dönemde, Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleri kıyılarında boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi ve 2 kişinin kaybolduğu bilgisi verildi.

KURTARMA OPERASYONLARI

Cuma ve hafta sonu boyunca Yeni Güney Galler’de boğulma tehlikesi yaşayan en az 150 kişinin kurtarıldığı bildiriliyor. Bu kurtarma faaliyetleri, sahillerdeki tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor ve plaj ziyaretçileri için büyük önem taşıyor.

BAŞBAKAN’DAN AÇIKLAMA

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Başbakan, “Lütfen herkes dikkatli olsun. Özellikle çocuklarınıza dikkat etmelisiniz” diyerek toplumun güvenliğine vurgu yaptı. Bu durum, plaj güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.