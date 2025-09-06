Haberler

Avustralya’da Sörfçü Köpek Balığı Saldırısında Hayatını Kaybetti

BÜYÜK KÖPEK BALIĞI SALDIRISI

Avustralya’da gerçekleşen bir olayda, büyük bir köpek balığının saldırısında 57 yaşındaki bir sörfçünün hayatını kaybettiği bildiriliyor. Olay, Yeni Güney Galler eyaletindeki Long Reef Plajı’nda meydana geldi. Polis, deneyimli sörfçünün saldırı sonucunda birkaç uzvunu kaybettiğini ve sörf tahtasının ikiye bölündüğünü aktarıyor.

OLAYIN DETAYLARI

Yetkililerin açıklamalarına göre, bu trajik olay cumartesi günü yerel saatle 10.00’da, kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklıkta gerçekleşiyor. Parçalanan sörf tahtası incelenmek üzere alındı ve köpek balığının türünün tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Nadir olarak görülen bu ölümcül saldırının ardından, güvenlik önlemleri kapsamında bölgede bulunan sahiller kapatıldı. Hayatını kaybeden sörfçünün kimliği henüz açıklanmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Drone Yarışları, Yedikule Hisarı’nda Başladı

Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda 60 pilotun katılımıyla başladı. İlk gün, yarışmacılar sıralama turlarında yeteneklerini sergiledi.
Haberler

Mardin’in Savur’unda Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.