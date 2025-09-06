Avustralya’da Sörfçü Köpek Balığı Saldırısında Hayatını Kaybetti

BÜYÜK KÖPEK BALIĞI SALDIRISI

Avustralya’da gerçekleşen bir olayda, büyük bir köpek balığının saldırısında 57 yaşındaki bir sörfçünün hayatını kaybettiği bildiriliyor. Olay, Yeni Güney Galler eyaletindeki Long Reef Plajı’nda meydana geldi. Polis, deneyimli sörfçünün saldırı sonucunda birkaç uzvunu kaybettiğini ve sörf tahtasının ikiye bölündüğünü aktarıyor.

OLAYIN DETAYLARI

Yetkililerin açıklamalarına göre, bu trajik olay cumartesi günü yerel saatle 10.00’da, kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklıkta gerçekleşiyor. Parçalanan sörf tahtası incelenmek üzere alındı ve köpek balığının türünün tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Nadir olarak görülen bu ölümcül saldırının ardından, güvenlik önlemleri kapsamında bölgede bulunan sahiller kapatıldı. Hayatını kaybeden sörfçünün kimliği henüz açıklanmadı.