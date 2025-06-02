Avustralya’daki Doğal Afetler Ekonomiyi Etkiledi

AVUSTRALYA’DA DOĞAL AFETLER EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Avustralya’da 2025 yılının ilk aylarında yaşanan doğal afetler, ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verdi. Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı analize göre, 2025 yılının ilk beş ayında, doğal afetler nedeniyle ekonomik faaliyetlerde 2,2 milyar Avustralya doları (1,4 milyar ABD doları) azalma yaşandı.

SEL FELAKETLERİ VE KASIRGA ETKİSİ

Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde yılın başından mayıs ayının sonuna kadar gerçekleşen büyük çaplı sel felaketleri, daha önce görülmemiş düzeyde oldu. Ayrıca, mart ayında Queensland’in güneydoğusunu etkileyen Alfred Kasırgası, 50 yıl aradan sonra bölgede yaşanan ilk kasırga olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, ülkenin diğer bölgelerinde de şiddetli fırtına, kasırga ve orman yangınları etkili oldu.

PERAKENDE TİCARETTE DÜŞÜŞ

Analizde, Queensland eyaletinin nominal perakende ticaretinde, şubat ayında yüzde 0,3 ve mart ayında yüzde 0,4 oranında bir azalma görüldüğü belirlendi. Bu durum, doğal afetlerin ekonomik etkilere yol açtığını ortaya koyuyor.