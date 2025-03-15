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Avustralya Grand Prix’sinde Pole Pozisyonu Norris’in

POLE POZİSYONU KAZANILDI

Formula 1’in Avustralya Grand Prix’sinde pole pozisyonunu McLaren’in sürücüsü Lando Norris elde ediyor. Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’si, 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti’nde yapılan sıralama turları sonucunda şekillendi. Lando Norris, 1:15.096’lık zamanıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

YARIŞA HAZIRLIK

McLaren takımından Oscar Piastri ikinci sırayı alırken, son şampiyon Max Verstappen Red Bull ekibiyle üçüncü sırada yer alıyor. Mercedes takımına katılan Lewis Hamilton, Ferrari’den geçiş yaparak 8. sırada yarışa başlayacak. Avustralya Grand Prix’sinin yarın TSİ 07.00’de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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