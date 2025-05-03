Avustralya Halkı, İyimserliği Seçti

BAŞBAKAN ALBANESE’NİN ZAFER KONUŞMASI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu sabah düzenlenen genel seçimin ardından gerçekleştirdiği zafer konuşmasında, “Küresel belirsizliklerin olduğu bu dönemde, Avustralyalılar iyimserliği ve kararlılığı seçti” sözlerini sarf etti. Avustralya’daki genel seçimlerde, sandıklar yerel saatle 18.00’de kapandı. Ulusal yayın kuruluşu ABC’nin tahminlerine göre, 150 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato üyelerini belirlemek amacıyla yapılan seçimde, Başbakan Albanese liderliğindeki merkez sol İşçi Partisi, 85 sandalye kazanarak büyük bir başarı elde etti. Diğer yandan, Peter Dutton’ın liderliğindeki muhalefet koalisyonu 41 sandalye elde ederken, diğer partiler 9 sandalye aldı. Meclisteki 15 sandalyenin kimin tarafından kazanıldığı ise henüz netlik kazanmadı.

AVUSTRALYA HALKINA SESLENDİ

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Başbakan Albanese, zafer konuşmasını yaparak Avustralya halkına hitap etti. Kendini bekleyen destekçilerinin coşkulu tezahüratları eşliğinde açıklama yapan Albanese, “Bugün Avustralya halkı, Avustralya değerlerine oy verdi. Adalet, hedef sahibi olma ve herkes için fırsat adına. Küresel belirsizliklerin olduğu bu dönemde, Avustralyalılar iyimserliği ve kararlılığı seçti” şeklinde ifadelerde bulundu. Albanese, yenilenebilir enerjiye geçiş, kötüleşen konut krizine çözüm bulma ve zayıf durumdaki sağlık sistemine daha fazla yatırım yapma taahhüdünde bulundu.

DUTTON’DAN YENİLGİ KABULÜ

Seçimdeki yenilgisini kabul eden Dutton, mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üzerine aldığını ifade etti. Dutton, “Bu gece ülke genelinde Liberal ailemiz üzgün. Bu seçimde rakiplerimiz tarafından tanımlandık. Bu, kim olduğumuzun gerçek hikayesi değil. Ancak buradan yeniden inşa edeceğiz” dedi. Dutton aynı zamanda göçü azaltmayı, suça karşı sert önlemler almayı ve uzun süredir yasak olan nükleer enerji yasasının kaldırılmasını arzuluyordu.

– CANBERRA