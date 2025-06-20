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Avustralya İran’ı Terk Etme Uyarısı Yaptı

AVUSTRALYA, TAHİRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI

Avustralya, Tahran Büyükelçiliği’nde bulunan faaliyetleri askıya aldığını açıkladı. Ülke, güvenlik durumu nedeniyle yetkililer ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere İran’ı terk etmeleri konusunu bildirdi. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Avustralya’nın İran büyükelçisinin bölgedeki İsrail-İran çatışmasına yönelik ülkenin verdiği yanıta yardımcı olmak amacıyla hâlâ bölgede kalacağını ifade etti.

DESTEK AMACIYLA AZERBAYCAN’A KONSOLUSLUK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLECEK

Wong, İran’dan ayrılan Avustralyalılara destek sağlamak için Azerbaycan’a konsolosluk personeli görevlendirileceğini belirtti. “İran’dan ayrılabilen Avustralyaları, güvenliyse bunu şimdi yapmaya çağırıyoruz. Ayrılamayan veya ayrılmak istemeyenlere, yerinde barınmaları tavsiye ediliyor.” sözleriyle, sorunun ciddiyetini vurguladı. Ayrıca, Avustralya’nın şu anda İran vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunma kapasitesinin de oldukça sınırlı olduğunu aktardı.

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