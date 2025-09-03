Avustralya, Rusya’ya 14 kişiye yaptırım

AVUSTRALYA’DAN YENİ YAPTIRIM KARARI

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Rusya’da 14 kişinin yaptırım ve seyahat yasağına tabi tutulduğunu duyurdu. Wong, bu kişilerin, “Rusya’da ifade özgürlüğüne engel olan ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına destek veren” kişiler olduğunu belirtti.

MUHALİFİN EŞİYLE GÖRÜŞME

Yaptığı basın toplantısında, Wong, Rusya’da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya ile bir araya geldiğini söyledi. Wong, Rusya’nın “Navalniy’nin ölümüne ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmemekle” suçlandığını, bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus hükümetinin sorumlu olduğunu ifade etti.

İNSAN HAKLARI İÇİN ÇAĞRI

Wong, “Rusya’nın sivil topluma ve insan hakları savunucularına yönelik baskılarını kınıyor, Rusya’yı uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz” dedi.