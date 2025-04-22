Avustralya Uluslararası Maarif Okulları Melbourne’de Açıldı

AVUSTRALYA’DA YENİ KAMPÜS AÇILIŞI

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Avustralya Uluslararası Maarif Okulları, Melbounre’ün Kilmore kasabasında ikinci kampüsünü açtı. 2019 yılında eğitim vermeye başlayan Avustralya’nın Sydney kentindeki okul, şu an yaklaşık 400 öğrencisiyle faaliyet gösteriyor. Melbourne kampüsünün açılışı için düzenlenen törende, yeni okulun kapanı 1889 yılından bu yana Victoria eyaletinin köklü eğitim kurumu olan Kilmore Uluslararası Okulu binaları üzerinde yapıldığı duyuruldu ve bu bina 52 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.

TMV OKUL SAYISINI ARTTIRDI

Yeni açılan Melbourne kampüsü, TMV’nin dünya genelindeki 584’üncü eğitim kurumu olma özelliğini kazanmış oldu. TMV Avustralya Temsilcisi Tacettin Talha Günaydın, “Biz Maarif’in 584’üncü okulunu Avustralya’da Melbourne’de açmış bulunuyoruz. Bunun haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Günaydın, diğer binaların hizmete girmesiyle birlikte 1000 öğrenci kapasitesine ulaşabileceklerini belirtirken, ilerleyen dönemlerde Türkiye ve farklı ülkelerden yatılı uluslararası öğrencilere kapı açma hedefinde olduklarını ifade etti.

VELİLERDEN OLUMSUZ DÜŞÜNCELER

Velilerden Figen Yıldız, çocukları için okula birkaç aydır arayışta olduklarını belirterek, “Böyle bir okul açıldığı için memnunuz.” dedi. Eyüp ve Gülcan Tekir çifti ise, çocuklarının Türkçe ve tarihi öğrenebileceği bir okulda eğitim alacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gülcan Tekir, “Böyle bir okulun açılmasından dolayı çok memnunuz. Zaten bekliyorduk; çocuğumuzun geleceği için çok iyi olacağını düşündüğümüz için bu okula verdik.” değerlendirmesini yaptı.

TMV’NİN HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Türkiye Maarif Vakfı, 2016 yılında kurulmuş olup yurt dışında her düzeyde eğitim kurumu açmayı amaçlayan, kamu destekli bir vakıf olarak faaliyet gösteriyor. Fen bilimleri, sosyal bilimler, bilişim, yerel kültür ve dil eğitimine büyük önem veren vakıf, dünya genelinde B2 seviyesinde Türkçe eğitimine katkı sağlıyor. 2025 yılı itibarıyla 55 ülkede 584 eğitim kurumuyla faaliyet gösteren vakfın, 70 binden fazla öğrencisi bulunuyor.