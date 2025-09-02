Avustralya’ya İhracatı Artırmayı Planlıyoruz

TİM Hedefleri ve Avustralya ile Ticaret Potansiyeli

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, 2024 yılında Avustralya’ya 1,1 milyar dolar olan dış satımı orta vadede 2 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını aktardı. TİM’den gelen bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda Avustralya’nın Sidney ve Melbourne şehirlerine genel ticaret heyeti programı düzenlendi. Bu heyette, makine, otomotiv, gıda, tekstil, otomasyon, kozmetik, mobilya ve finans sektörlerinden 16 firmanın temsilcileri yer aldı. Heyet, Sidney ve Melbourne’de Avustralya merkezli 140 firmayla 210 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

İhracat Verileri ve Ticaret Dengesinin Gözden Geçirilmesi

Türkiye’nin Avustralya’ya ihracatının beklenen seviyede olmadığına dikkat çeken Güleç, “Uzak mesafeye ve lojistik zorluklara rağmen Avustralya’ya ihracatı 2 katına çıkaracak potansiyel bulunuyor” şeklinde bir açıklama yaptı. 2024’te Avustralya’ya yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirten Güleç, “Böylece Avustralya’ya yıllık ihracatta ilk kez 1 milyar dolar sınırını aşmış olduk. Aynı yıl, Avustralya’dan ithalatımız ise 1 milyar 150 milyon dolar seviyesindeydi. 2025’in ilk yarısında ihracatımız yaklaşık yüzde 9 düşüşle 487 milyon dolara, ithalatımız ise yüzde 54 azalarak 320,6 milyon dolara geriledi” dedi.

Ticaret Heyeti Programının Ayrıntıları

Güleç, Avustralya’nın Ticaret Bakanlığı’nın “Uzak Ülkeler Stratejisi” kapsamında belirlenen ülkeler arasında yer aldığını aktardı ve bu durumu fırsata dönüştürmek amacıyla Sidney ve Melbourne şehirlerine genel ticaret heyeti düzenlediklerini vurguladı. “Farklı sektörlerden 16 firmadan temsilciler heyette yer aldı ve ilk olarak Sidney’de ardından Melbourne’de Avustralya merkezli firmalarla buluştuk. Avustralya Büyükelçimiz Ufuk Gezer, Melbourne etabımıza katılarak ihracatçılarımıza destek verdi. Sidney ve Melbourne’deki temaslarımız, Avustralya’da özellikle makine, otomotiv, gıda, tekstil ve mobilya gibi birçok sektör için ihracat potansiyeli sunduğunu gösterdi. Biz bu potansiyeli değerlendirerek, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olan Avustralya’ya ihracatımızı orta vadede 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca, Güleç, TİM olarak ihracatçı birlikleriyle 2026 yılında da Avustralya pazarına yönelik sektörel ve genel ticaret heyetleri ile milli katılım fuar projeleri hazırladıklarını aktardı.