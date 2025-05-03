Avustralya, Yeni Hükümeti Seçiyor

AVUSTRALYA’DA SEÇİM HEYECANI

Avustralya halkı, yeni hükümeti belirlemek için sandık başına gitmekte. Avustralyalılar, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi ile üst kanadı Senato üyelerini seçmek amacıyla oy kullanmak üzere bir araya geldi. Oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başlamış olup, 18.00’de sona erecek.

İKİ PARTİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞAN YARIŞ

Başbakan Anthony Albanese’in liderliğindeki merkez sol İşçi Partisi, ikinci dönem için yarışmakta. Öte yandan, Peter Dutton’un öncülüğündeki muhalefetteki muhafazakar koalisyon ise 1996-2007 ve 2013-2022 yıllarında iktidar olmanın ardından tekrar hükümeti kazanmayı hedefliyor. Son anketler, Dutton’un Başbakan Albanese’nin gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

SEÇİM SONUÇLARI VE KAMUOYU GÜNDEMİ

Seçim sonuçlarının bu gece saatlerinde belli olması bekleniyor. Avustralya’nın iki büyük partisi, seçim kampanyalarında hayat pahalılığı endişelerine çözüm bulmaya odaklanırken, kamuoyu yoklamaları ABD Başkanı Donald Trump’ın kademeli tarifelerinin yol açtığı küresel belirsizliğin seçmenler için en önemli konu haline geldiğini gösteriyor.