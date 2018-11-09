Avustralya’da 5 şiddetinde deprem

Batı Avustralya eyaletinin güneyinde yer alan Muir Gölü yakınlarından meydana gelen 5 şiddetindeki depremle ilgili ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden açıklama geldi.

Can veya mal kaybı bildirilmeyen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Avustralya Meteoroloji Bürosunca yapılan açıklamada, tsunami tehlikesi olmadığı duyuruldu.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremin, merkez üssüne yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Kojonup kasabası ve çevresinde bulunan yerleşim yerlerinden de hissedildiği açıklandı.

TRT