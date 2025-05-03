Avustralyalı Frank Hoogerbeets Depremi Tahmin Etti

FRANK HOOGERBEETS’TEN ÇARPICI PAYLAŞIM

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremini önceden tahmin eden Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, İstanbul’da gerçekleşen 3.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak dün akşam dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hoogerbeets, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’ndeki sismik aktivitenin azalmakta olduğunu, ancak kilitli olan fay hattında doğuya doğru yayılmanın devam ettiğini belirtti. İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde bir deprem olabileceğine dikkat çeken Hoogerbeets, “Marmara Denizi’ndeki sismik aktivitenin durulduğu gözlenmekle birlikte, kilitli olduğu düşünülen fay üzerinde doğuya doğru yayılım halen gözlenmekte olup M 3.2 büyüklüğe sahiptir” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ DEPREMLERİN ÖNGÖRÜLERİ

Hoogerbeets, 23 Nisan’da İstanbul’daki depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin batısında meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi’nde, 12 km derinlikte gerçekleşti. Bu bölge, 1509 yılında İstanbul’un doğusunda meydana gelen 7.2 ve 1766 yılında batısında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremler gibi 7.0-7.6 aralığında depremler üretebilecek potansiyele sahiptir. Bugünkü deprem güçlüydü ve artçı sarsıntılar yaşanabilir” demişti. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” şeklinde yorumda bulunmuştu.

HOOGERBEETS’İN TAHMİNLERİ VE YÖNTEMLERİ

Frank Hoogerbeets, Avustralyalı bir araştırmacıdır ve “En İyi Avustralyalı Gökbilimciler” listesine girmektedir. 2002 yılında depremlerle ilgili Ditrianum adlı bir site kurmuş ve buradan dünya genelinde dikkat çeken depremlere ilişkin tahminlerini yapmaktadır. Bu tahminler, gezegen hizalanmaları ve gök cisimlerinin yerçekimsel etkileri temel alınarak yapılmaktadır. Bilim camiası, bu tahminlere temkinli yaklaşsa da, kamuoyunun ilgisi Hoogerbeets’in öngörülerine yönelmektedir. Hoogerbeets’in tahmin sistemi, geleneksel sismolojik yöntemlerden oldukça farklıdır. Kendisinin “Solar System Geometry Survey” (SSGEOS) aracılığıyla gezegenlerin ve Ay’ın Dünya üzerindeki yerçekimsel etkilerini analiz ederek olası sismik aktiviteleri belirleme hedefi bulunmaktadır. Bu yaklaşım, klasik yer bilimleri tarafından bilimsel olarak kabul görmemekle birlikte, bazı tahminlerinin zamanlaması nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır.

TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİ VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Frank Hoogerbeets’in önerdiği yöntemler, jeoloji ve sismoloji alanında çalışan bilim insanları tarafından genellikle eleştirilmektedir ve bilimsel temelden yoksun olduğu düşünülmektedir. Ancak, bazı takipçileri onun uyarılarına kulak vererek önlem almayı tercih etmektedir. Hoogerbeets, büyük depremler öncesinde yaptığı açıklamalarla sık sık medyada yer almakta ve sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine ulaşmaktadır. Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya mecralarında yaptığı paylaşımlar, kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından paylaşılmakta ve büyük yankı uyandırmaktadır.