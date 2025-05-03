Avustralyalı Seçmenler Sandık Başına Gitti. Seçim Komisyonu 4 Milyon Seçmen Açıkladı. İşçi Partisi Ve Liberal-Ulusal Koalisyon Yarışıyor

AVUSTRALYALI SEÇMENLER SANDIK BAŞINA GİTTİ

Avustralyalı seçmenler, yeni parlemento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Avustralya Seçim Komisyonunun (AEC) verilerine göre, 18 milyondan fazla seçmen, yerel saatle 08.00’de oy vermeye başladı. Seçmenler, Avustralya Parlamentosu üyelerini belirleyecek ve seçilecek bu yeni üyeler, 48. federal hükümeti oluşturacak. Seçimlerde görev alan siyasi partiler adına gönüllüler, seçmenlere hem adaylarını tanıtmakta hem de tercihli oy uygulaması kapsamında kullanılan oyların geçerli sayılması için bilgi vermekte. Oy pusulasındaki tüm kutucukların işaretlenmemesi durumunda, oylar geçersiz sayılıyor.

GÖNÜLLÜLERİN ROLÜ VE AÇIKLAMALAR

AA muhabirine açıklama yapan Avustralyalı Türklerden Barış Düzova, “Partilerin gönüllüleri olarak arkadaşlarımızla adaylarımızı tanıtmaya ve oylarını doğru kullanmaları için yardımcı olmaya geldik. Türkiye’den biraz değişik bir sistem işliyor burada, ondan kafaları karışabiliyor ama elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi.

İktidardaki İşçi Partisi, Başbakan Anthony Albanese liderliğinde seçimlere katılırken, ana muhalefetteki Liberal-Ulusal Koalisyonu Peter Dutton yönetiyor. İşçi Partisi, son 3 yıldır iktidarda ve Avustralya Parlamentosu’nda 77 sandalye ile temsil ediliyor. Liberal-Ulusal Koalisyonu ise 58 sandalye, Yeşiller partisi ise 4 sandalye ile temsil ediliyor. Son seçim anketlerine göre, İşçi Partisi’nin oy oranı yüzde 53, Liberal-Ulusal Koalisyonu’nun oy oranı ise yüzde 47. Hükümetin kurulabilmesi için, 151 sandalyeli mecliste en az 76 sandalye elde edilmesi gerektiği biliniyor.

ERKEN OY KULLANIMI TALEBİ

Seçim günü oy kullanamayacak olan kişiler ya da seyahat edecek olanlar için 22 Nisan’da oy verme işlemi başladı. Seçim Komisyonu, şu ana kadar yaklaşık 4 milyon seçmenin oy kullandığını açıkladı.