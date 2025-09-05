Avustralyalı Tyler Mahoney Altın Buluyor

HOBİDEN MESLEĞE DÖNÜŞEN ALTIN AVCILIĞI

Hobi olarak başladığı altın avcılığını profesyonel bir meslek haline getiren Avustralyalı Tyler Mahoney, boş arazilerde külçe külçe altın bulmaya devam ediyor. Tek başına ya da kardeşiyle birlikte gerçekleştirdiği hazine avlarından hiçbir zaman eli boş dönmeyen Mahoney, en son 5 milyon lira değerindeki altın keşfini ve ilgili haritayı katıldığı bir YouTube yayında paylaştı. Uzun yıllardır dünyanın farklı yerlerinde altın arayan Mahoney, bu süreçte en zengin altın yataklarının bulunduğu şehirleri de duyurdu.

DÜNYA ÇAPINDA ALTIN KEŞİFLERİ

Bolivya, Peru, Yeni Zelanda, Kanada ve Alaska gibi altın açısından zengin bölgelerde çalışan Mahoney, özellikle Yukon ve Dawson City’nin doğası ve yerel kültüründen dolayı bu yerlerden özel bir şekilde bahsetti. Bunun yanı sıra ABD’nin Nevada, Kaliforniya ve Alaska’nın önemli altın merkezleri arasında bulunduğunu belirtti. Kardeşiyle birlikte çalıştıkları bir tepede yaklaşık 100 bin dolar değerinde ‘ironstone lode’ (ana kaynak) altını bulduklarını da sözlerine ekledi. Mahoney, çoğunlukla allüvyon, yani serbest altın tanelerinin peşinde olduklarının altını çizdi.

ALTIN İŞLEME YÖNTEMLERİ

Büyük altın parçalarını “nugget primi” nedeniyle olduğu gibi sattıklarını ifade eden Mahoney, cevherde bulunan ince altınları ise kırıp öğüterek panladıktan sonra cihazlarla ayrıştırdıklarını ve külçe haline getirip darphaneye gönderdiklerini açıkladı. Bu süreç, altın avcılığındaki uzmanlığını ve bilgilerini gözler önüne seriyor.