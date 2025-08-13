Avusturya Başbakanı Sırbistan’ı Diyaloga Çağırdı

AVUSTURYA BAŞBAKANI DIYALOG ÇAĞRISINDA BULUNDU

Avusturya’nın Başbakanı Christian Stocker, Sırbistan’ı Kosova ile iletişim kurmaya davet ederek, başka bir alternatifin olmadığını ifade etti. Belgrad’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stocker, Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğini desteklediklerini ancak bu süreçte önemli adımlar atılması gerektiğini belirtti. Tam üyelikten önce, ulaştırma ve enerji alanlarında kademeli entegrasyonun sağlanmasının gerektiğini vurgulayan Stocker, hukukun üstünlüğü ile medya ve yargının bağımsızlığının önemli değerler olduğunu ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ İLİŞKİLER

Stocker, Sırbistan’ı Kosova ile diyalog kurmaya çağırarak, “Belgrad-Priştine Diyalog Süreci’ndeki aktörleri yeniden masaya oturtacak her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Diyalog sürecinin bir alternatifi bulunmuyor.” dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise, Stocker ile ikili ilişkiler, Sırbistan’ın AB üyelik süreci ve diğer önemli konuları ele aldıklarını dile getirerek, “Avusturya, Sırbistan için önemli bir ülke. Çin ve Hollanda’nın ardından üçüncü büyük yatırımcı ülke konumunda. Avusturya’ya bize büyük yatırımlar yaptığı için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE GÜVENLİK KONULARI

Vucic, Avusturya’nın bölgede barış ve istikrarın korunmasında güçlü destek verdiğini aktararak ekonomik ilişkilerin daha da güçlenebileceğini vurguladı. Yasa dışı göçle mücadelede iki ülkenin İçişleri bakanlıklarının ortak çalışmalar yaptığını belirten Vucic, “Dünyada her geçen gün birçok değişim oluyor. Sınır güvenliği söz konusu olduğunda vatandaşlarımız için en iyi çözümü beraber bulabileceğimiz kanaatindeyim.” dedi. Sırp lider, ülkesinin de Kosova ile meseleleri diyalog yoluyla çözme arzusunu dile getirdi.

DIYALOG SÜRECİ VE GÜNDEMDEKİ GELİŞMELER

Öte yandan, Stocker, Belgrad’daki ziyareti çerçevesinde mevkidaşı Djuro Macut ile ekonomik işbirliği anlaşması da imzaladı. Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, Sırbistan’ın 2008’de tek taraflı bağımsızlık ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görmesi nedeniyle iki ülke arasındaki sıkıntıların en büyük nedeni olarak gösteriliyor. AB arabuluculuğunda 2011’de başlatılan bu süreç, iki ülkenin ilişkilerini normalleştirmeyi ve karşılıklı tanımayı amaçlıyor. Son olarak, temmuz ayında bir Sırp yetkilinin Kosova’da tutuklanmasıyla yaşanan gerginlik sonucu, Sırbistan Kosova ile normalleşme sürecini durdurduğunu açıklamıştı.