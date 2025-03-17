Avusturya’da Gençlere Tecavüz ve Şantaj Soruşturması

KADINA YÖNELİK CİNSEL SALDIRILAR VE ŞANTAJ İDDİALARI

Avusturya’da 29 yaşındaki bir kadın öğretmene yönelik toplu tecavüz ve şantaj iddialarıyla 14-17 yaşları arasındaki yedi genç erkek hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler arasında Iraklı, Afgan, Avusturyalı ve Romanyalı gençler yer alıyor.

Kronen Zeitung gazetesinin aktardığına göre, öğretmenin yaklaşık bir yıl önce 17 yaşındaki eski öğrencisiyle cinsel bir ilişkiye girdiği öne sürülüyor. Kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ve genç tarafından kürtaj olmaya zorlandığı iddiaları gündeme geldi. Savcılık, çiftin cinsel ilişkilerinin kaydedildiğini ve bu kayıtların şantaj amacıyla kullanıldığını belirtiyor. Kadın, kendisine uyuşturucu kullanma zorunluluğu getirildiğini iddia ediyor.

Olayların gelişimi, kadının grubun üç üyesi tarafından geçen yıl iki ayrı tarihte “saatlerce” tecavüze uğradığı iddialarını içeriyor. Ayrıca, kadının Viyana’daki dairesinin de ateşe verildiği bildiriliyor. Şüphelilerden beşi şu anda gözaltında bulunuyor ve tecavüz, şantaj ve kundakçılık suçlamalarıyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Tecavüz iddialarını kesin bir şekilde reddeden şüphelilerin kimlik bilgileri ve olayla ilgili daha fazla detay, soruşturmanın gizliliği nedeniyle açıklanmıyor. Avusturya polisi ve savcılığı, olayın hassasiyeti dolayısıyla ek bilgilere yer vermekten kaçınıyor.