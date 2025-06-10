Avusturya’da Liseye Saldırıda 10 Ölü

AVUSTURYA’DA KANLI SALDIRI

Avusturya’nın Graz şehrinde bir liseye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Graz kentindeki Dreierschützengasse’de meydana gelen bu üzücü olayda, saldırganın da dahil olduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybetmesi, yetkililer tarafından doğrulandı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, saldırının sonuçlarıyla ilgili olarak bilgi verdi ve “Saldırıda, saldırgan dahil 10 kişi öldü” açıklamasında bulundu. Olayın ardından Avusturya Başbakanı Christian Stocker, mevcut programını iptal ederek duruma müdahil olurken, İçişleri Bakanı Gerhard Karner de saldırının gerçekleştiği Graz’a doğru yola çıktığını duyurdu.