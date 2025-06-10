Haberler

Avusturya’da Liseye Saldırıda 10 Ölü

AVUSTURYA’DA KANLI SALDIRI

Avusturya’nın Graz şehrinde bir liseye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Graz kentindeki Dreierschützengasse’de meydana gelen bu üzücü olayda, saldırganın da dahil olduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybetmesi, yetkililer tarafından doğrulandı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, saldırının sonuçlarıyla ilgili olarak bilgi verdi ve “Saldırıda, saldırgan dahil 10 kişi öldü” açıklamasında bulundu. Olayın ardından Avusturya Başbakanı Christian Stocker, mevcut programını iptal ederek duruma müdahil olurken, İçişleri Bakanı Gerhard Karner de saldırının gerçekleştiği Graz’a doğru yola çıktığını duyurdu.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Otomobil Öğrenciye Çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi R.A, bir otomobilin çarpması sonucu hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Ferdi Zeyrek’in Eşi Nurcan Zeyrek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in özel hayatı gündemde. Özellikle eşi Nurcan Zeyrek hakkında merak edilen sorular artıyor; yaş, meslek ve faaliyet alanı gibi detaylar bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.