Dünya

Avusturya’da Öğrenci Saldırısı: 9 Ölü

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AVUSTURYA’DA OKULDA SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Avusturya’nın Graz kentinde bir eğitim kurumuna silahlı saldırı düzenlendi. Kronen Zeitung gazetesinin haberine göre, bu olayda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Çeşitli yaralılar bulunduğu ve bunların büyük çoğunluğunun öğrenci ve öğretmen olduğu ifade ediliyor.

SALDIRGAN ÖLDÜ OLARAK BULUNDU

Bölgedeki polis güçleri operasyon başlattı. Ulusal televizyon ORF, saldırının arkasında bulunan kişinin öğrenci olduğunu duyurdu. Yapılan araştırmalarda, saldırganın tuvalette ölü olarak bulunduğu ve kendini öldürdüğü bilgisi polis tarafından aktarıldı.

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