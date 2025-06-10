Dünya

Avusturya’da Okul Saldırısı: 8 Ölü

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BIÇAKLI SALDIRI OLDU

Avusturya’nın Graz kentinde bir okulda bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Kronen Zeitung gazetesinin haberine göre, bu saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgedeki çok sayıda yaralanma da söz konusu.

YARALILAR ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN

Yaralılar arasında çoğunlukla öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu ifade ediliyor. Avusturya polisi olay yeri etrafında geniş çaplı bir operasyon başlatırken, ulusal televizyon kanalı ORF’de saldırganın bir öğrenci olduğu yönünde bilgi verildi. ORF’ye göre, saldırgan olayın ardından kendi hayatına da son verdi.

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