Dünya

Avusturya’da Okul Saldırısı: 8 Ölü

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AVUSTURYA’DA BICAKLI SALDIRIYLA İLGİLİ SON GELİŞMELER

Avusturya’nın Graz kentinde bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Yerel medya kaynakları, çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bu yaralıların büyük kısmının öğrenci ve öğretmen olduğunu belirtiyor.

POLİS OPERASYONU VE SALDIRGANIN KİMLİĞİ

Avusturya polisi, olayın gerçekleştiği bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ülkenin ulusal televizyonu ORF, saldırganın öğrencisi olduğunu duyurdu. ORF’ye göre, olayın ardından saldırgan kendi hayatına da son verdi.

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