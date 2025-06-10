Avusturya’da Okul Saldırısı: 9 Ölü

AVUSTURYA’DA SILAHSAL SORUN

Avusturya’nın Graz kentindeki bir eğitim kurumunda yaşanan silahlı saldırı büyük üzüntü yarattı. Kronen Zeitung’un haberine göre, bu olayda en az 9 kişi yaşamını yitiriyor. Ayrıca çok sayıda yaralının bulunduğu, bunlar arasında öğrencilerin ve öğretmenlerin de yer aldığı ifade ediliyor.

POLİS OPERASYONU VE GELİŞMELER

Bölgedeki güvenlik güçleri hemen operasyon başlatıyor. Ulusal televizyon ORF, saldırının failinin bir öğrenci olduğunu aktarıyor. Polis, saldırganın tuvalet içerisinde ölü olarak bulunduğunu açıklıyor. Bu durumu, saldırganın intihar etmiş olabileceği bilgisi doğruluyor.